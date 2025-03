Laprimapagina.it - La Gallina Matta: le nuove collezioni dell’accoglienza Made in Italy

Entrare in casa significa immergersi in uno spazio che racconta chi siamo. Questo principio ha ispirato fin dal primo giorno La, brand italiano che ha fatto dell’home décor una forma d’arte autentica e personale.Come ricorda Claudia Petruzzi Granato, direttrice creativa del marchio, Lanasce da un’intuizione chiara: la casa è il palcoscenico ideale per esprimere la propria personalità. Un luogo che trasmette le proprie emozioni e i propri tratti distintivi, senza rinunciare a un pizzico di follia. Le: stile e personalizzazioneLede Laconquistano gli appassionati del brand e attraggono chi si avvicina per la prima volta al suo universo creativo. Un viaggio sensoriale tra colori, texture e forme curate nei minimi dettagli, che abbraccia un’ampia gamma di prodotti: dalle tovagliette agli elementi d’arredo, tutti personalizzabili con ricami, colori e trame per creare pezzi unici e su misura.