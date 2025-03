La furia di Hamilton sulla Ferrari | è costretto a scusarsi

Leggi su Sportface.it

La prima deludente gara dellafa inreche utilizza parole dure contro la scuderia: èa chiedere scusaPoteva andare meglio, sicuramente, anche perché peggio di così era difficile da immaginare. Laesce con le ossa rotte dal Gp di Melbourne, la gara che ha dato il via al Mondiale 2025 di Formula 1. Un Mondiale nel quale la rossa parte con l’ambizione di lottare per il titolo, ma se le cose sono come si sono viste in Australia, gli obiettivi saranno presto da rivedere al ribasso.Ottavo Leclerc, decimo, dopo una qualifica deludente ed una gara piena di errori, in pista ed ai box. Non si aspettava certamente questo il sette volte campione del mondo quando chiudeva gli occhi e si immaginava il suo debutto alla: sognava la vittoria, magari si sarebbe accontentato anche del podio, ma finire nell’ultima posizione utile per portare dei punti a casa proprio no.