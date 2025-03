Linkiesta.it - La forza della piazza europeista, e l’isolamento di Conte nella società civile

E adesso, pover’uomo? Già, un bel problema per Giuseppe, il “pover’uomo”, per riprendere il titolo del romanzo di Hans Fallada di quasi un secolo fa, deve fare i conti con quello che è successo a Roma sabato pomeriggio, una gigantesca dimostrazione di orgoglio europeo. C’è da chiedersi quanta gente porterà lui, l’avvocato,suadel 5 aprile, iniziativa di un partito, senza movimenti, intellettuali, forze vive del Paese, e anche se pare che il Movimento stia spendendo molto per riempire pullman e treni,migliore delle ipotesi sarà un confronto impari condel Popolo. Dove è successo un miracolo chepolitica italiana non avviene quasi mai, specie in: è emerso più ciò che unisce che ciò che divide. Non era affatto scontato.Inc’era di tutto, un vero campo largo – senza l’uomo di Volturara Appula – cementato da un’idea di massima ma vincente.