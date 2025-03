Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo punta Milano. Aradori pronto al rientro

Meno di 72 ore separano ladal ritorno sotto i riflettori del PalaDozza (indaffarato nel fine settimana per le finali di Coppa Italia), sotto i quali mercoledì alle 20,30 arriverà l’Urania, quarta in classifica, per il recupero della decima giornata di ritorno del campionato di A2. Per i biancoblù di coach Attilio Caja, noni della classe e che non giocano dalla trasferta di Avellino, un indugio lungo 10 giorni che arriva quasi come una manna dal cielo viste le precarie condizioni della squadra, fra infortuni e febbri da smaltire. Dieci giorni cruciali per rimettersi in sesto, tirare il fiato in vista del rush finale e aggiustare per quanto possibile alcune delle dinamiche di gruppo che il tecnico pavese, per l’impossibilità di avere il roster al completo, ha dovuto postdatare a lungo.