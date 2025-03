Ultimouomo.com - La Fiorentina ha dato il colpo di grazia alla Juventus

Leggi su Ultimouomo.com

È iniziata con una coreografia piena d’odio, è finita con una vittoria 3-0. I giovani cacciati dal progetto a banchettare sui resti di una squadra in decomposizione. È finita con un risultato quasi imbarazzante da commentare, persino per l’allenatore vincitore, che ai microfoni non se la sente di sparare sulla croce rossa: «La Juve credo non si aspettasse che li prendessimo così alti, togliendo il possesso pprima squadra di Serie A nel. Nella prima mezz'ora ho visto una buona Juve, poi hanno perso ffiducia e si sono slegati, andando in difficoltà. Ed essendo molto amico di Thiago, non voglio dare giudizi» ha detto Pdino a fine partita.Laha scritto un capitolo importante della sua storia recente, pesando il significato simbolico della sfide. Accresciuto dal momento che i rivali stanno attraversando.