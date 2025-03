Lanazione.it - La “Fedra” della Compagnia Lombardi Tiezzi al Teatro Petrarca

Arezzo,, 17 marzo 2025 – La “” del celebre drammaturgo francese Jean Racine, considerata il più grande testo sulla passione che ilabbia mai prodotto, andrà in scena nella letturamartedì 18 e mercoledì 19 marzo ore 21.00 aldi Arezzo (via Guido Monaco 12) nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo. Con questo dramma borghese – coprodotto da Emilia RomagnaERT /Nazionale e Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale – ambientato in una Grecia di cui restano solo rovine, il regista Federicotorna al mito classico insistendo sull’indagine dei personaggi, le loro trasformazioni sotto la forza di un desiderio che è colpa e peccato, spingendosi alla suggestione di una vera e propria seduta psicanalitica.