Ilgiorno.it - La discussione per il biglietto degenera: capotreno donna e macchinista picchiati da un passeggero

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi – Une il collegafiniscono al Pronto soccorso e il treno viene soppresso. Prima la, poi l’aggressione fisica: brutta avventura ieri poco prima delle 14 per i due dipendenti delle Ferrovie in servizio sul convoglio 10868 proveniente da Piacenza e diretto a Milano Greco Pirelli, che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118 chiamati al termine di una lite scoppiata per una questione legata al. Il confronto è avvenuto inizialmente tra la, trentunenne, e un viaggiatore italiano di oltre 40 anni: la tensione è subito salita e quando il convoglio si è fermato alla stazione di Lodi il, un ventiseienne, richiamato dalle voci alterate che provenivano dalle prime carrozze, è intervenuto per capire cosa accadesse e dare manforte alla collega.