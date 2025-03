Torinotoday.it - "La dirigenza ha comprato dei bidoni": Briatore torna all'attacco dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina

Leggi su Torinotoday.it

il poker incassato in casa contro l'Atalanta, la Juventus di Thiago Motta ieri, domenica 16 marzo, ha subito un'altra pesantissima, tre a zero in trasferta contro la.Sui social le reazioni di delusione e di rabbia da parte dei tifosi bianconeri sono state tantissime.