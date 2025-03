Ilnapolista.it - La difesa di Thiago Motta è stata debole, più doverosa che profondamente convinta (Repubblica)

parla della sconfitta della Juventus contro la Fiorentina per 3-0. Un altro tracollo dopo quello subito contro l’Atalanta che mette in una brutta posizione. Giuntoli però lo difende e anzi conferma la sua permanenza sulla panchina della Juve. Ma pare più unadi circostanza che.La Juve è sgomenta, a ogni livelloScriveterrà la Juventus in mano per altre due settimane, ammesso che in mano ce l’abbia ancora dopo la seconda batosta consecutiva, i sette gol presi in una settimana e una sensazione di desolante impotenza che solo le squadre a brandelli riescono a dare. La Juve è sgomenta, a ogni livello. La soluzione è prendere tempo. Cristiano Giuntoli ha parlato alla squadra a tracollo ancora caldo e poi, in tv, ha ribadito i concetti già espressi ai muti calciatori.