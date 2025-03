Sport.quotidiano.net - La Dea U23 è uno show. Che poker alla FeralpiSalò

CARAVAGGIO (Bergamo)Quattro gol per scacciare la crisi e rilanciarsi nella corsa playoff. Dopo due mesi senza vittorie e un ciclo negativo di cinque sconfitte e tre pareggi nelle precedenti otto giornate, l’Atalanta Under 23 ritrova il sorriso schiantando nella ripresa laper 4-1. Terzo risultato utile consecutivo in otto giorni per i nerazzurri, dopo i pareggi contro Vicenza e Pro Vercelli. Un successo conquistato con capacità tattica e grinta, sfruttando anche la classe dei due gioielli Cassa (2006), autore di tre assist, e Vavassori (2005), salito a otto gol in ventuno partite. L’eroe di giornata è però il 24enne esterno trevigliese Ghislandi, autore di una doppietta e un assist. Dea avanti dopo 11’ con una pal bacio di Cassa per l’accorrente Ghislandi, poi raggiunta dopo otto minuti da Crespi, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva di Gyabuaa.