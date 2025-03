Sport.quotidiano.net - La cura Farolfi. Il Fiorano si ripete. Salvezza diretta a -4

montombraro 01 MONTOMBRARO: Guerrieri, Naini, Monari, Carnazza, Dardi, Bigi, Generali, Sighinolfi (6’st Feraco), Zattini (42’st Gozzi), Rizzo Pressato (18’pt Lotti, 24’st Pappalardo). A disp. Abongwa, Nicita, Fusco, Borri. All. Fanti.: Bacciocchi, Wusu (1’st Vacondio), Balestri, Torlai, Hardy, Mastroleo, Canalini, Guidetti, Ienna, Bianchini (39’st Hadine), Neri (26’st Opoku). A disp. D’Arca, Malivojevic, Bach, Manzo, Bruno, Amartey. All.. Arbitro: Lancieri di Imola Reti: 1’st Neri Note: ammoniti Bigi, Guidetti, Hardy, Bacciocchi, Torlai La(8 punti in 4 gare) continua a far volare ilche sbanca Montombraro e sale a -4 dalla. Nel primo tempo da annotare solo una parata di piede di Guerrieri su Ienna in mischia e una punizione di Rizzo a lato.