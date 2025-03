Iodonna.it - La collezione primavera estate 2025 di Clips è dedicata alle donne che vogliono sentirsi divine

Leggi su Iodonna.it

Ladiè un omaggio alla femminilità in tutta la sua eleganza. Tessuti impalpabili, giochi di trasparenze e dettagli floreali si fondono con la grandezza delle architetture antiche in un racconto di grande impatto. Sullo sfondo di un’antica abbazia, leappaiono come moderne dee, avvolte da chiffon fluttuante e satin luminoso. Le silhouette ricordano quelle degli abiti indossati ddive del cinema muto e il richiamo alla sofisticata femminilità degli anni ‘50 è evidente.firma unache celebra la bellezza e la forza della femminilità contemporanea, tra tradizione sartoriale e innovazione stilistica.Tocchi diviniLaesprime un perfetto equilibrio tra struttura e fluidità. Drappeggi scultorei si alternano a gonne morbide, mentre il pizzo Chantilly regala un tocco di romanticismo.