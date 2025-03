Lanazione.it - La coda dal maltempo. Frane e smottamenti, strade chiuse e disagi

Valle del Serchio (Lucca), 17 marzo 2025 – Non si fermano le emergenze legate alin Valle del Serchio, dove nella notte tra sabato e ieri sono ripartite le segnalazioni alla centrale operativa dei vigili del fuoco per nuove situazioni critiche,, che hanno interessato diverse viabilità comunali e provinciali. Chiusa nella notte di ieri, per una frana che si è riversata sulla carreggiata, la SP 56 al km 7+200 tra i borghi di Vitiana e Tereglio, frazioni del comune di Coreglia Antelminelli. Qui, dopo il primo intervento dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato del Comando Provinciale di Lucca, sono al lavoro le maestranze della Provincia per il ripristino. Dalle ultime informazioni sembrerebbe interdetta al transito la strada per Tereglio, con Vitiana comunque raggiungibile, anche se su vie alternative particolarmente strette.