Sport.quotidiano.net - La Cdr torna a volare. Che poker contro il Baiso

cdr mutina 41 CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (88’ Sejdiraj), Ligabue (77’ Ognibene), Gualdi, Muratori, Ricaldone, Gollini, Caselli, Teggi (71’ Corbelli), Hoxha (85’ Turci), Panzanato (71’ Cavani). A disp. N. Tagliavini, Guerrero, A. Tagliavini, Veneri. All. Paganelli.: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori (87’ Galli), Banzi, Benassi, Cristiani, Casini (49’ Ovi), Viviroli (86’ Caputo), Barozzi. A disp. Codeluppi, Silvestri, Galli, Sabati, Zanetti, Bonicelli. All. Santi. Arbitro: Antoni di Reggio Reti: 29’ Hoxha, 48’ (rig.) Cristiani, 57’ Gualdi, 58’ Teggi, 70’ Hoxha Note: nessun ammonito La Cdr Mutina riparte col turbo dopo 2 sconfitte rifilando 4 reti ale ora la squadra Paganelli può cominciare a prendere la calcolatrice per capire quando arriverà la festa per l’Eccellenza.