La Casa Bianca | È solo grazie a noi che i francesi non parlano tedesco

«Èagli Stati Uniti d’America che ioggi non, quindi dovrebbero essere molto grati al nostro grande Paese». Lo ha detto la portavoce della, Karoline Leavitt, rispondendo all’appello lanciato nel fine settimana dall’eurodeputato Raphaël Glucksmann, il quale ha invocato la restituzione della Statua della Libertà alla Francia. Leavitt, nella replica a parlamentare europeo transalpino, lo ha anche definito «un piccolo e sconosciuto politico francese».La Statua della Libertà e New York (Getty Images).Glucksmann: «Ridateci la Statua della Libertà. Ve l’abbiamo regalata, ma la disprezzate»Glucksmann aveva motivato la sua istanza con il fatto che ormai – a suo modo di vedere – gli Stati Uniti non rappresentano più i valori che avevano spinto la Francia a donare la statua, che realizzata da Auguste Bartholdi con la collaborazione di Gustave Eiffel fu inaugurata nel 1886.