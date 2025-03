La boxe vede Los Angeles 2028 Bach | Fiducioso che venga approvata la proposta

Leggi su Sportface.it

Laè pronta a tornare protagonista dei Giochi Olimpici anche Los. “La mattinata per il comitato esecutivo è stata piena di eventi. È stata presa una decisione, che riguarda la reintroduzione dellanel programma delle Olimpiadi di Los. Dopo il riconoscimento provvisorio della World Boxing a febbraio, eravamo nella posizione di prendere questa decisione. È una raccomandazione, che dovrà essere valutata nel corso della sessione, ma siamo fiduciosi chee che ir avranno la certezza di poter partecipare ai Giochi, se le federazioni nazionali sono riconosciute dalla World Boxing”. Lo ha dichiarato il presidente del Cio, Thomas, in un punto stampa alla vigilia del via ufficiale alla 144esima sessione del comitato a Costa Navarino, in Grecia.