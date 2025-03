Ilrestodelcarlino.it - La Bologna che ha Saputo costruire

ll miracolo. Calcistico. Una volta davamo il merito al grande e compianto Sinisa. Sinisa Mihajlovic, l'uomo che prese in mano la squadra sull'orlo del baratro, la salvò alla grande, riprese l'avventura a braccetto con una tremenda compagna di viaggio chiamata leucemia e commosse il mondo intero guidando la squadra, da gladiatore, spesso e volentieri da un letto d'ospedale. Poi ecco Thiago Motta. Era il dopo Sinisa, partenza complicata, prima di un pazzesco crescendo che ha portato ilin Europa, addirittura in Champions. Così si gioca solo in paradiso, si urlava di gioia un anno fa, come ai tempi di Bernardini. Poi Thiago tradisce, abbraccia l'odiata Juve, e ci si è chiesto: e adesso? Adesso ecco Vincenzo Italiano, un passato di chiaro e scuri e partito malino, sì, ma da qualche mese straordinario: è lui il nuovo eroe sotto le Due Torri.