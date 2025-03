Tvplay.it - La beffa dopo il danno: per la Juventus aumenta il rimpianto

Ennesima tegola per Thiago Motta che oltre agli infortuni e ai risultati, deve affrontare anche questa situazioneSono settimane complicatissime in casa. Se l’eliminazione contro il PSV in Champions League sembrava poter rappresentare il punto più basso della stagione, il ko in Coppa Italia con l’Empoli e le sconfitte per 4-0 e 3-0 rispettivamente con Atalanta e Fiorentina hanno peggiorato la situazione.Lail: per lail(Lapresse) – tvplay.itLe voci sul possibile esonero di Thiago Motta sono cresciute a dismisura, anche per via della volontà di molti tifosi bianconeri che sembrano aver ormai perso completamente la pazienza con l’ex tecnico di Spezia e Bologna, a maggior ragionegli ultimi mesi.La Vecchia Signora è attualmente quinta in classifica a 52 punti a -1 dal Bologna e -6 dall’Atalanta.