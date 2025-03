Internews24.com - Kings League Italia, la finale sarà a Torino! C’è l’annuncio di Marchisio: tutti i dettagli

di Redazione, la! C’èdisulla competizioneAltra grande settimana di: ladella competizione che sta ottenendo un grande successoall’Inalpi Arena diil 22 maggio, come annunciato dall’ex Juvetramite un comunicato ufficialePAROLE – Per me è un’emozione speciale annunciare che ladellaLottomatica.sport Italy, la mia città. Dopo il grande successo dellaWorld Cup Nations all’Allianz Stadium, tornare qui per la prima storicadella competizionena dirappresenta qualcosa di unico. Voglio ringraziare le istituzioni locali, la Regione Piemonte e il Presidente Alberto Cirio, il Comune die il Sindaco Stefano Lo Russo, per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la programmazione di questo evento che saprà unire il calcio e l’entertainment.