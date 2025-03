Sport.quotidiano.net - Kimi Antonelli, il segno del predestinato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Come se avesse vinto. Ed è pure giusto: che Norris e Verstappen vadano sul podio rientra nella logica delle cose. Che ai piedi di quel podio ci sia Andrea, debuttante assoluto, scattato dalla ottava fila causa sfortuna del sabato, insomma, via, è il vero evento della domenica australiana. Al primo colpo, il neo patentato bolognese ha dato ragione a quanti immaginano per lui un futuro da campione. Ha guidato con freddezza sul bagnato, non ha perso la testa nelle carambole innescate dal maltempo, ha risalito la china e alla fine la giuria, revocando una penalità assurda, gli ha restituito il quarto posto meritato in pista. Meglio così. I record. Appunto in un colpo solo, il giovanotto che ha riportato il tricolore sulla griglia di partenza dei Gran Premi ha eguagliato o battuto una serie di primati.