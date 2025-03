Nerdpool.it - Killing Floor 3, uscita spostata nel tardo 2025

Tripwire Interactive ha annunciato che3, il prossimo capitolo dell’acclamata saga, sarà posticipato e non uscirà più nella data annunciata del 25 marzo. Tripwire e la parent company The Embracer Group hanno spiegato che il team sta lavorando a diversi problemi prioritati da risolvere. Il lancio del gioco è ora previsto nel: chi ha preordinato il titolo potrà usufruire di un rimborso facendo riferimento alle FAQ per dettagli aggiuntivi.