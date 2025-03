Fanpage.it - Karlie Kloss incinta del terzo figlio, la supermodella sui social: “Tre è una festa”

Leggi su Fanpage.it

ha annunciato di esseredel, laè già mamma di Levi, il primogenito nato nel 2021, ed Elijah, nato nel 2023.“Tre è un festa” ha scritto l’ex angelo di Victoria’s Secret a corredo di un carosello di foto in cui mostra il pancione. Dalla tennista statunitense Serena Williams, allaLinda Evangelista, in tanti si sono congratulati con lei per la notizia del bebè in arrivo.