Kakeru porta a casa la vittoria alla Capcom Cup 11

Al termine di quasi una settimana di intensa competizione tra i più grandi giocatori di Street Fighter 6 al mondo,è emerso vittoriosoCup 11, conquistando il titolo di Campione del Mondo e incidendo il proprio nome tra i più grandi giocatori di Street Fighter 6 al mondo. LaCup di quest’anno ha visto i giocatori tornare nel luogo di nascita di Street Fighter Esports, la Ryogoku Kokugikan Arena, per la prima volta in quasi 30 anni, per mettere in luce il meglio del meglio. Dopo aver combattuto contro 47 dei migliori giocatori di Street Fighter 6 al mondo,si è imposto su Blaz in un’emozionante sfida finale per aggiudicarsi il diritto di vantarsi.Se questo non fosse abbastanza per i fan dei giochi di combattimento, il culmine del torneo ufficiale a squadre diper Street Fighter 6, la Street Fighter League: World Championship, ha debuttato domenica 9 marzo.