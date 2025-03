Nerdpool.it - Kaiju No. 8: Mission Recon, il poster e le prime immagini!

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi che ha acquisito i diritti per la distribuzione del film di dimensioni “mostruose”No. 8:. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment porteranno al cinema il film per un’uscita evento di tre giorni dal 14 aprile. Il film sarà disponibile in v.o. con sottotitoli in italiano.Adattata dal manga originale creato da Naoya Matsumoto, la serie anime ha debuttato nell’aprile del 2024 ed è incentrata su un gruppo di personaggi che vivono in un mondo in cui giganteschi(o mostri) attaccano l’umanità e sulle conseguenze distruttive delle creature.No. 8:presenta un riassunto carico di azione della prima stagione e offre ai fan un nuovo episodio esclusivo mai visto prima, “Hoshina’s Day Off”, in arrivo nelle sale.