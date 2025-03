Tvplay.it - Juventus, Thiago Motta ai ferri corti con 4 giocatori: c’è la rivelazione!

Leggi su Tvplay.it

Laproseguirà il suo percorso con. Come sottolineato da Giuntoli a fine match tra Fiorentina-, l’attuale tecnico bianconero proseguirà il suo percorso sulla panchina in vista del presente e in chiave futura. Occhio, però, agli scossoni interniCome confermato da Giuntoli nel post gara di Fiorentina-sarà ancora l’allenatore dei bianconeri. Nessuna traccia di esonero e nessuna rottura tra il tecnico e la società bianconera. 7 gol subito nelle ultime due partite e zero gol fatti. Uno score decisamente negativo, tra i più pesanti della storia della. Tuttavia, almeno fino al termine della stagione, laha deciso di dare fiducia all’attuale allenatore.aicon 4: c’è la! (LaPresse) TvPlay.