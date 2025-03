Juventus ratifica Motta | Siamo convinti che questo sia un progetto valido

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-16 23:30:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!L’italiano Cristiano Giuntolidirettore sportivo della, Hato Nel post dell’allenatore A itabogiaitabrasileño Nonostante la voluminosa sconfitta contro la Fiorentina (3-0).“Sono qui per dirlo Il momento è molto delicato, ma Continuiamo a pensare allo stesso modo: Da questa situazione andiamo tutti insieme “disse il presidente del Juventino a Dazn dopo il partito.Il momento è molto delicato, ma da questa situazione andiamo tutti insiemeCristiano GiuntoliNell’ultimo mese, La “Juve” ha raccolto diverse perdite di grande bozza seguito, con L’eliminazione in Champions League contro il PSV, la sconfitta contro Empoli nella Coppa italiana In penalità e ecatombe Nella serie Last Day Prima dell’Atalanta (0-4), In quella che è stata la più grande vittoria ricevuta in casa dal 1957.