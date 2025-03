Ilfattoquotidiano.it - Juventus, la doppia umiliazione Atalanta-Fiorentina allontana Thiago Motta dalla conferma (anche col quarto posto)

La situazione, ora sì, è davvero complicata. E la sensazione di una stagione non particolarmente esaltante sta diventando una certezza: il progetto dicon lanon decolla, e quei 7 gol presi in due partite (due delle più importanti di tutta la stagione) sembrano incisi nella pietra. 7 gol subiti, 0 segnati: il meccanismo non si è inceppato, ma proprio rotto. Ora la Juve chiede al suo allenatore di ripararlo quanto prima. Ma potrebbe non bastare. Se con l’le 4 reti sono state una vera batosta (non accettabile in ambiente juventino, ma comunque in qualche modo giustificabili dal fatto che i nerazzurri siano lanciatissimi nella corsa scudetto), ancora peggio lo sono state le 3 subite. “Sono in qualche modo in continuità con quanto capitato la settimana prima” ha commentato proprionel postpartita.