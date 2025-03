Lapresse.it - Juventus, Giuntoli: “Momento delicato, ne usciremo insieme con Motta”

Leggi su Lapresse.it

Dopo il tonfo di Firenze, ai microfoni si è presentato Cristianoper parlare deldifficile che sta attraversando lae della situazione dell’allenatore Thiago. “In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, da undifficile si esce tutti. Siamo molto dispiaciuti, due gare molto sotto al nostro livello non le avevamo mai fatti. Siamo molto dispiaciuti ma siamo convinti di poterne uscire tutti. Sempre con Thiago? Certo” ha detto il Football Director dei bianconeri dalla pancia dello stadio ‘Artemio Franchi’.“Ci vuole equilibrio, non si può andare dalle stelle alle stalle, è unmolto, nei prossimi giorni in maniera molto lucida cercheremo di analizzare quello che è da rimettere a posto – ha aggiunto – In questodobbiamo pensare al nostro obiettivo primario che è entrare in Champions League, è ancora alla nostra portata.