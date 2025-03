Ilnapolista.it - Juventus, Elkann si è stufato del nuovismo. Basta Giuntoli e Motta, poteri a Chiellini che vuol riportare Conte

si èdelcheAlla Continassa il giorno dopo un’altra sonora sconfitta (a Firenze) vige il silenzio. Si racconta di un faccia a faccia tra Cristianoe Thiagoperché a questo punto occorre portare a termine la stagione.Eppure per comprendere cosa sta realmente succedendo all’interno dellabisogna tornare indietro di qualche giorno. I quattro goal subito contro l’Atalanta hanno rappresentato un prima e un dopo nella stagione die nel cammino dirigenziale all’interno di Madama del grande capo dell’area sport. Perché una sconfitta di tal portata non può essere derubricata come qualcosa che può succedere. Non a caso nelle ore successive al match con i bergamaschi l’ipotesi dell’esonero e quindi della sostituzione della guida tecnica a campionato in corso è stata presa in considerazione.