Juventus, dentro al crollo dei bianconeri: in questi sei dati la squadra di Thiago Motta è ultima in Serie A

Dopo la brutta prestazione della Juve contro la Fiorentina, Sky Sport ha mostrato alcune statistiche che fanno riflettere nella stagione bianconera. La squadra di Thiago Motta è infatti ultima in Serie A nelle seguente percentuali: lanci lunghi, passaggi in avanti, passaggi in area, passaggi indietro metà campo difensiva, passaggi indietro metà campo offensiva. Tanto possesso palla ma poca verticalizzazione e giocate in avanti. I numeri sono sintomo di una malattia che non è arrivata nelle ultime partite ma che c'è da inizio stagione.