Juventus da Briatore un attacco durissimo | Via Motta e Giuntoli hanno comprato dei bidoni

Flavionon ha risparmiato critiche alladopo la pesante sconfitta di Firenze. L’imprenditore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui attacca la squadra, l’allenatore e la dirigenza, accusandoli di aver perso completamente il senso di appartenenza alla “Vecchia Signora“.ha dichiarato: “In pochi mesi, questa nuova dirigenza ha praticamente distrutto la”.Ha poi proseguito con dure critiche sugli acquisti, definendoli come veri e propri flop. “preso giocatori che non sono all’altezza. Ho letto articoli in cuiparla di Champions League e di voler continuare con, ma abbiamosolo! Douglas Luiz, quel giocatore impronunciabile preso dall’Atalanta (Koopmeiners, ndr), Nico Gonzalez. abbiamo solo sprecato soldi”, ha affermato