Juventus confronto Thiago Motta-dirigenza | cosa è successo

All’indomani della sconfitta con la Fiorentina (per 3-0), la– priva dei convocati per le nazionali – si è ritrovata subito in campo per tornare al lavoro. Seduta di recupero in palestra per chi ha giocato al ‘Franchi’, sessione tecnica e atletica per il resto del gruppo. Alla Continassa inoltre, secondo quanto si apprende, è andato in scena untra labianconera e, al quale è stata ribadita la fiducia già espressa ieri nel post partita davanti ai microfoni da parte di Cristiano Giuntoli.Un momento all’insegna del dialogo in cui l’allenatore bianconero si è assunto le proprie responsabilità, consapevole di dover cambiare passo da qui alle prossime nove partite per raggiungere l’obiettivo Champions, considerato una priorità per il club.Giuntoli: “Momento delicato, ne usciremo insieme con”Il direttore sportivo bianconero dopo la disfatta di Firenze ha confermato ancora una volta la panchina dell’allenatore italo-brasiliano.