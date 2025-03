Juventusnews24.com - Juventus a riposo dopo la Fiorentina: la decisione di Thiago Motta nel primo giorno di pausa Nazionali. Novità dalla Continassa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: ladiFirenze e la seconda figuraccia consecutiva dei bianconeriLariposa all’indomani del secondo crollo consecutivo in campionato sul campo della. Come riferito da Paolo Aghemo di Sky Sport,ha concesso una giornata diai bianconeri che rimarranno a Torino.Si tornerà in campo a partire da domani, con la ripresa fissata allasenza i bianconeri impegnati con le rispettive. Alla ripresalasarà Juve–Genoa.Leggi sunews24.com