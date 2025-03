Tvplay.it - Juve-Thiago Motta: tensione altissima dopo Firenze, è successo negli spogliatoi

Leggi su Tvplay.it

Lantus rifletteil pesante ko contro la Fiorentina. Laè alta nell’ambiente:rimane a rischio.Un incubo senza fine, con il concreto rischio di mancare anche l’ultimo degli obiettivi prefissati in estate ovvero la qualificazione in Champions League. Risveglio amaro in casantus,la pesante sconfitta subita ieri per mano della Fiorentina impostasi grazie alle reti realizzate da Robin Gosens, Rolando Mandragora e Albert Gudmundsson., è(LaPresse) TvPlay.itIl popolo bianconero, nell’occasione, si attendeva un immediato riscatto da parte della formazione die una prestazione di livello, in grado di cancellare la brutta serata vissuta contro l’Atalanta lo scorso 9 febbraio.