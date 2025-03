Serieanews.com - Juve, Fagioli e i suoi “fratelli”: il corto circuito alla Continassa che provoca solo rimpianti

Il momento dellaè decisamente delicato e non arrivano buone notizie per i bianconeri: daa Rovella, quando gli errori dei bianconeri sono a montee i”: ilche– SerieAnewsÈ un momento difficile per lantus. La squadra è scivolata al quinto posto, reduce da due sconfitte consecutive che hanno messo a nudo i limiti attuali della formazione. Prima la brutta battuta d’arresto contro l’Atalanta, con una sconfitta clamorosa per 0-4 all’Allianz Stadium, e poi il tonfo pesante contro la Fiorentina, che ha inflitto ai bianconeri un 3-0 schiacciante a Firenze.Ora, più che mai, la squadra sembra aver perso quella solidità che l’ha contraddistinta per anni, e i riflettori sono puntati sulle scelte fatte ddirigenza.