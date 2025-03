Calciomercato.it - Juve, esonero Motta: la decisione è di Elkann, traghettatore a sorpresa

Sono giorni di riflessione in casantus: l’ennesima sconfitta non può che portare degli strascichi che forse dureranno tutta la sosta, o che potrebbero interrompersi proprio a seguito dell’di Thiago. In effetti quello della pausa per le Nazionali è sempre stato il momento perfetto per i cambi in panchina.Fino a ieri, dopo una sconfitta, lantus si era sempre ripresa. Con la Fiorentina invece i bianconeri si sono disuniti di nuovo alla prima difficoltà. Lo stesso Giuntoli se n’è accorto nel postpartita, parlando di questioni tattiche da capire assieme al mister, più “altre” da analizzare insieme al resto della squadra.Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, non è il momento di colpi di testa, ma al tempo stesso, la situazione è così drammatica da obbligare la dirigenza all’azione.