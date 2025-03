Ilfattoquotidiano.it - Jonathan Anderson lascia Loewe dopo 11 anni: “Grazie per aver detto ‘sì’ alle mie idee folli”

Un altro giro di valzer, l’ennesimo, nel mondo della moda.gli annunci di Demna Gvasalia da Gucci e di Dario Vitale da Versace, ère la direzione creativa di, il marchio spagnolo di proprietà del gruppo LVMH che ha guidato per 11, trasformandolo in uno dei brand più desiderabili e innovativi del panorama internazionale. L’annuncio era nell’aria da tempo ed è arrivato lunedì mattina con un lungo post su Instagram in cui lo stilista ripercorre la sua avventura alla guida della maison: “Undicifa mi è stata data l’opportunità più incredibile: scrivere un capitolo di una storia che ha ormai 179. Dal mio primo giorno allaho trovato spiriti affini nello studio di design e nell’atelier, i cui talenti erano, e sono ancora, secondi a nessuno.