Jonathan Anderson dice addio a Loewe

Dopo undici anni alla guida creativa diannuncia il suodalla storica casa di moda spagnola. Arrivato nel 2013, il designer britannico ha trasformatoin uno dei marchi più influenti del lusso contemporaneo, con una visione audace che ha saputo coniugare artigianato, innovazione e cultura.Sotto la sua direzione,ha vissuto un’epoca d’oro, ridefinendo il concetto di lusso attraverso un’estetica sofisticata e una narrazione profondamente legata alla tradizione artigianale.ha introdotto codici stilistici distintivi, creando pezzi iconici come la Puzzle Bag, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario.Oltre al successo commerciale e creativo, il designer ha rafforzato il legame della maison con il mondo dell’arte e dell’artigianato. Nel 2016, ha lanciato ilFOUNDATION Craft Prize, un riconoscimento dedicato alla valorizzazione delle tecniche artigianali in via di estinzione.