Zonawrestling.net - John Cena contro i fan: “Sono stato vittima di una relazione tossica per 25 Anni”

ha fatto un’apparizione storica nell’ultima puntata di WWE Raw, entrando in un mare di fischi mentre l’intero arena manifestava la propria disapprovazione. Vestito con il suo iconico abbigliamento e accompagnato dalla sua classica musica d’ingresso,è rimasto sul ring mentre il pubblico esplodeva nel familiare coro di “Let’s go,sucks!”. L’atmosfera è diventata ancora più ostile quando i fan hanno iniziato a gridare “Hai venduto!” mentreaccennava a lasciare il ring.La Dura Verità diVerso il WWE UniverseInvece di ignorare la reazione ostile,l’ha accolta, pronunciando un discorso tagliente che è sembrato più personale che mai. Ha affermato che per 25intrappolato in quella che ha descritto come una “” con il WWE Universe.