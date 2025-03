Jobs act Cisl | referendum non è scelta giusta soluzione dannosa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 mar. (askanews) – Ladeciderà in una delle prossime riunioni di segreteria o dell’esecutivo nazionale se e come votare aisu lavoro e cittadinanza. La posizione sui quattro quesiti proposti dalla Cgil suact e appalti è, però, già chiara ed è stata esplicitata con un volantino pubblicato sul sito della confederazione, che sarà distribuito in tutte le strutture del territorio. Secondo il sindacato guidato da Daniela Fumarola “il lavoro non si difende guardando al passato” e “inon sono la”, perché “propongono soluzioni parziali, rischiose o addirittura dannose”. Lapunta al dialogo e alla contrattazione per migliorare le condizioni di lavoro. In particolare, è “falso” un ritorno all’articolo 18 nel caso in cui venisse abrogato ilact.