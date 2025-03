Oasport.it - Joao Fonseca vince il Challenger di Phoenix: il brasiliano continua nella propria crescita

L’avventura prosegue con profitto. Il, classe 2006,a far parlare di sé e la vittoria neldidi quest’ultima settimana, un torneo per partecipanti molto simile a un ATP250, è solo l’ultima della serie. Nel 2025, il buonha vinto 25 partite sulle 29 giocate, mettendo a referto le vittorie a Camberra e negli States, nonché il centro sulla terra rossa di Buenos Aires del massimo circuito internazionale.Un rendimento che ha portato, all’inizio di questa settimana, al n.60 del mondo e quindi sempre più nelle parti interessanti della classifica mondiale. Non è certo una sorpresa perchè un giocatore con quel tennis non può fare altro che salire di livello e spingersi a traguardi molto ambiziosi.Lo vedremo in azione anche nel Masters1000 di Miami (19-30 marzo) e anche in quel contesto sarà valutare.