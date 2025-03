.com - Jesi / Trionfo storico per l’Asd Circolo Scacchi

La squadrana, Faini M, Torta, Carotti, Scoccianti, Priori e Ramini promossa in serie B. Altre tre squadre in serie C, 17 marzo 2025 – Il 2025 segna un capitolo glorioso per, con le sue squadre protagoniste di una cavalcata trionfale nei campionati italiani a squadre.Un riscatto epico per la prima squadra, promossa in Serie B dopo un anno di attesa, e risultati straordinari per le giovani formazioni, che confermano la vitalità del movimentosticono.La storica promozione in Serie BLa prima squadra, composta da Faini M, Torta, Carotti, Scoccianti, Priori e Ramini, ha chiuso il torneo con un finale da brividi. Dopo aver sfiorato la promozione nel 2024, quest’anno i giocatori hanno centrato l’obiettivo con un pareggio contro la capolista Urbino, terminando il torneo imbattuti e volando in Serie B.