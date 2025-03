.com - Jesi / Fioretto femminile, Alice Volpi terza agli assoluti femminili

Oro per Arianna Errigo, argento Martina Batini. I piazzamenti delle tantissime atlete presenti dio che si allenano al club scherma di via Solazzi, 17 marzo 2025 – Si è conclusa alla Fiera di Lucca la Seconda Prova Nazionale Giovani e, con ottimi risultati per ilmarchigiano anche nelle gare.Nella categoriatra le 115 atlete presenti nella categoria Giovani da segnalare l’11° piazzamento per Sofia Giordani delle Fiamme Gialle (che si Allena a). Poi le altrene: 17°, 21°, 31°, 33° e 43° rispettivamente Maria Elisa Fattori, Claudia Rotella, Zoe Segat, Lucrezia Monti e Ginevra Guerrini; 58° Maria Angelica Rossolini, 90° e 107° Chiara Maltoni e Isabella Canu.Nella competizioni, per la qualificazione ai Campionati Italiani Frecciarossa 2025 che si svolgeranno dal 5 al 10 giugno a Piacenza ottimo 3° piazzamento perdelle Fiamme Oro (si allena a).