Jared Padalecki parla della terrificante reunion con Jensen Ackles in The Boys 5

Leggi su Cinefilos.it

conin Thesaranno insieme nell’ultima stagione di The. La star di Supernaturalha interpretato Soldier Boy nella terza stagione di The, e l’attore che ha interpretato suo padre in quella serie, Jeffrey Dean Morgan, ha assunto il ruolo di Joe Kessler nella quarta stagione.Lo showrunner di TheEric Kripke ha lavorato con entrambi gli attori quando era lui a dirigere Supernatural (ha creato la serie e si è dimesso dal suo ruolo di showrunner dopo la quinta stagione). Tuttavia, il casting di Morgan ha lasciatocome l’unico dei protagonisti originali dello show a non essere apparso in The.Da allora è stato confermato che l’ultima stagione dello show presenterà unacompleta di Supernatural cone Misha Collins tutti pronti ad apparire.