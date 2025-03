Lanazione.it - Jacqueline Goldberg a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 17 marzo 2025- Oggi pomeriggio alle 17 la Sala Pistelli diospiterà l’incontro con la scrittrice venezuelana di origine ebraica, autrice del volume "Noi, i salvati". Il libro attinge all’archivio delle interviste audiovisive ai sopravvissuti alla Shoah che trovarono rifugio in Venezuela. Tale documentazione, attualmente conservata presso la USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education, fondata dal regista Steven Spielberg, rappresenta una testimonianza preziosa per la ricostruzione della memoria storica del Novecento. La poetica di, “sganciata da ogni intento commemorativo”, pone al centro le voci di chi è scampato all’Olocausto, raccogliendo il “nucleo duro” delle loro esperienze. Così facendo, l’autrice conferisce a queste narrazioni una duplice funzione: da un lato, trasmettere il senso di un vissuto estremo; dall’altro, trasformarlo in materia letteraria, dando vita a un inedito “archivio della memoria”.