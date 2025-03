Oasport.it - Jack Draper travolge Rune e conquista d’autorità Indian Wells

Leggi su Oasport.it

è per la prima volta in carriera un campione di Masters 1000 in carriera. A, sotto gli occhi di Rod Laver giunto fino in California, il britannico classe 2001 batte per 6-2 6-2, in poco più di un’ora, il danese Holger, apparso semplicemente un’ombra rispetto al suo solito al cospetto di un giocatore con il quale non si accoppia bene. Per il vincitore arriva la scalata al numero 7 del mondo, ed è una prima volta per lui tra i top 10 del ranking mondiale.Primo game e primo break (a 30) per, che spinge in modo aggressivo e portalontano dal campo, fatto che al danese crea più di un fastidio. Il londinese è molto carico, e nel terzo gioco continua a spingere, a muoversi bene e arsi, con un gran lungolinea di dritto, il 15-40. E, subito dopo, fa correre ovunqueper chiudere a rete e fare 3-0.