Jack Draper | La vittoria con Alcaraz ha avuto una grande rilevanza in finale sapevo cosa fare

prosegue il suo percorso di crescita e si aggiudica il primo titolo 1000 della carriera, imponendosi sul cemento outdoor di Indian Wells dopo aver sconfitto Carlosin semie Holger Rune in. L’ultimo atto del torneo si è rivelato un vero e proprio assolo da parte del 23enne britannico, che ha travolto il danese classe 2003 con un doppio 6-2.“Questo torneo lo guardavo da piccolo, ammirando tutti i campioni che passavano su questi campi. E vincere qui, adesso, significa tutto per me. Prima del match avevo tanti dubbi, mi ero immaginato ogni tipo di scenario. Ma alla fine sono riuscito ad andare oltre questi dubbi e sono molto orgoglioso di quello che ho ottenuto“, le prime dichiarazioni del nuovo n.7 al mondo in conferenza stampa dopo il trionfo in California.