Jack Draper il tennis inglese ha un nuovo baronetto | chi è il vincitore di Indian Wells

Il passaggio di consegne è avvenuto, la bandiera della Unionrialzata sul circuito dopo essere rimasta ammainata per anni, ilbritannico ha ritrovato un protagonista capace di vincere i grandi appuntamenti.afferra il testimone lasciato da Andy Murray e trionfa nel Masters 1000 di. Lo fa in maniera strameritata, al termine di un torneo incredibile e di una finale senza storia contro Holger Rune, dominato con il punteggio di 6-2 6-2. Per lui si tratta del terzo titolo della carriera dopo il 250 di Stoccarda e il 500 di Vienna della passata stagione; quello che serviva per entrare per la prima volta in top 10 e issarsi fino alla posizione numero 7, davanti a Daniil Medvedev e vicinissimo a Casper Ruud e Novak Djokovic.Joao Fonseca, Jenson Brooksby, Taylor Fritz, Ben Shelton, Carlos Alcaraz e, alla fine, Rune.