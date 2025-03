Iu spik veri bad io sto ablando | la lite di Gattuso in italo-spagnolo-inglese con l’ex calciatore croato – Il video

Leggi su Open.online

In un filmato pubblicato su X e tratto dalla tv croatagiocatore e oggi allenatore Gennarodà spettacolo in molte lingue, dall’all’italiano fino allo, oggi mister dell’Hajduk Spalato, se l’è presa conJosko Jelicic dopo la sconfitta della sua squadra per 3 a 0 contro il Rejka. Nello studio della tv MaxSportcentrocampista si è presentato stringendo la mano a tutti tranne che a Jelicic. Poi ha cominciato a parlare: «You speak too much. Respect for the people. You play football, you know the situation. You speak very bad». E poi, in: «Yo sto. Tu devi portar rispetto alle persone. No quiero ablar con tigo. Porché tu sei una mala persona».L'articolo «Iubad, io sto»: ladiincon– Ilproviene da Open.