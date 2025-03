Calcionews24.com - Italia U21, Nunziata: «Esposito ha qualità importanti, vedo meglio Ndour. Sul ritorno di Casadei…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Carmine, Commissario Tecnico dell’U21, in vista dei prossimi impegni degli azzurrini. I dettagli Carmineha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Under 21. MOMENTO – «Siamo contenti per i ragazzi che vengono chiamati in Nazionale maggiore. Gratifica il nostro lavoro ed è un premio per i ragazzi. Per noi, invece, è un .